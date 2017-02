Serie A, Dzeko stacca Higuain: ora nel mirino c'è Messi!

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

20/02/2017 16:02

DZEKO HIGUAIN - Leo Messi guarda tutti dall'alto, come sempre… Malgrado il momento poco felice del Barcellona, la 'Pulce' almeno a livello personale continua a sorridere. Il fuoriclasse argentino, con la doppietta realizzata ieri nel sofferto successo al 'Camp Nou' contro il Laganes, effettua il sorpasso su Cavani balzando in testa alla speciale classifica dei migliori goleador stagionali nel panorama europeo. Il dieci blaugrana ha realizzato finora 33 reti in tutte le competizioni per club, un centro in più rispetto all'ex attaccante del Napoli, trasferitosi al PSG nel calciomercato dell'estate 2013.

Goleador d'Europa, la Top-10: Messi in testa, Dzeko davanti a Higuain

Sul terzo gradino del podio ecco un rappresentante per le news Serie A: quell'Edin Dzeko, trascinatore a suon di gol della Roma di Spalletti. Tra campionato, Europa League e Coppa Italia sono ben 29 le firme siglate dal bomber bosniaco, anche domenica a segno nel poker casalingo dei giallorossi al malcapitato Torino. Seguono con 25 reti Lewandoski e Lacazette, mentre a quota 24 troviamo l'altro blaugrana Suarez. Al settimo posto ecco Gonzalo Higuain, autore per il momento di 22 gol nella sua prima stagione con la maglia della Juventus: 9 di questi il 'Pipita' li ha già realizzati nel 2017. Non poteva mancare nella Top-Ten Zlatan Ibrahimovic, che insieme ad Aubameyang ha gonfiato per 21 volte la rete avversaria, mentre chiudono la classifica dei migliori marcatori d'Europa Mitroglu, Alexis Sanchez e il 'falso nueve' del Napoli Dries Mertens con 20 realizzazioni.



La Top-10 dei goleador stagionali in Europa:

1° - Messi (Barcellona) 33 reti;

2° - Cavani (PSG) 32;

3° - Dzeko (Roma) 29;

4° - Lewandowski (Bayern Monaco), Lacazette (Lione) 25;

6° - Suarez (Barcellona) 24;

7° - Higuain (Juventus) 22;

8° - Ibrahimovic (Manchester United), Aubameyang (Borussia Dortmund) 21;

10° - Sanchez (Arsenal), Mitroglu (Benfica), Mertens (Napoli) 20.