Milan, Bonaventura non ha fretta: "Strada per tornare è lunga"

20/02/2017 15:45

MILAN BONAVENTURA / Non è ancora il momento per pensare al ritorno in campo: Giacomo Bonaventura, parlando a margine dell'evento contro il cyber-bullismo 'Una vita da social', ha spiegato come sia concentrato sulla riabilizazione. "Per il mio ritorno in campo la strada è ancora lunga - ha affermato il centrocampista del Milan -. Vediamo come evolve la situazione ma serve ancora qualche mese. Prima guarisco bene, poi penso al ritorno in campo. E' dura restare fuori e aiutare la squadra, un infortunio è la cosa più brutta per un calciatore ma serve calma. Europa? Le altre vanno forte, noi dobbiamo restare concentrati perché ci sono tanti punti a disposizione".

B.D.S.