DIRETTA Champions League, Siviglia-Leicester: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

22/02/2017 19:45

SIVIGLIA LEICESTER DIRETTA CHAMPIONS - Il Siviglia di Jorge Sampaoli ospita, per l'andata degli ottavi di Champions League, il Leicester di Claudio Ranieri. Gli spagnoli sono terzi nella Liga a quota 49 punti, tre in meno della capolista Real Madrid. Gli inglesi, invece, dopo lo straordinario cammino dello scorso anno, sono in crisi nera e si trovano al quartultimo posto, con un solo punto in più dell'Hull terzultimo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Sánchez-Pizjuán'.

PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico; Mariano, Rami, Mercado, Escudero; Iborra, N'Zonzi; Vazquez, Nasri, Vitolo; Jovetic. All. Sampaoli

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Slimani, Vardy. All. Ranieri