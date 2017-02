Napoli, infortunio Allan: il comunicato UFFICIALE

20/02/2017 14:43

NAPOLI INFORTUNIO ALLAN / Maurizio Sarri perde Allan per quasi un mese: il centrocampista brasiliano si è infortunato ieri nella partita vinta dal Napoli sul campo del Chievo. Per lui, come comunica la società azzurra, sospetta distrazione muscolare di primo grado all'adduttore. Il calciatore da domani si sottoporrà agli accertamenti diagnostici: per lui si prosppetta uno stop di tre settimane. Allan quindi salterà il trittico terribile del Napoli, con le partite con Juventus, Roma e Real Madrid in programma dal 28 febbraio al 7 marzo.

Un problema non da poco per Sarri che dovrà ora gestire al meglio le risorse per affrontare un ciclo di partite che deciderà la stagione del Napoli. Allan in questa stagione ha perso i gradi di titolare a vantaggio di Zielinski, una situazione che aveva tenuto banco nelle news Napoli degli ultimi giorni quando il suo agente, Claudio Vagheggi si era lamentato per il poco spazio concesso ad Allan.

Napoli, tre settimane di stop per Allan: le alternative per Sarri

A questo punto il tecnico azzurro dovrà valutare come far rifiatare Hamsik e Zielinski in questo mese di tour de force che attende gli azzurri. Finora le mezzale schierate da Sarri sono state tre: il capitano azzurro, il gioiello polacco e appunto Allan, con Diawara e Jorginho ad alternarsi alla regia. Le strade percorribili sono ora due: la prima, quella più gradita a De Laurentiis, prevede un maggior utilizzo per Rog. Il croato, arrivato nel calciomercato estivo, ha disputato una sola partita da titolare, in coppa Italia, e negli ultimi scampoli di match disputati è stato provato come vice-Callejon. Ora potrebbe riprendersi il 'suo' ruolo facendo rifiatare Hamsik e Zielinski. L'altra opzione prevede l'impiego di Giaccherini come mezzala sinistra, un ruolo che il calciatore ha già ricoperto in passato ma che Sarri ha dimostrato, almeno finora, di non tenere in considerazione.

B.D.S.