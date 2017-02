Gossip, Valentina Allegri 'pazza' di Gabbani

20/02/2017 14:40

GOSSIP FIGLIA ALLEGRI - E' la canzone del momento e non poteva essere altrimenti dopo il trionfo di Sanremo. 'Occidentali's Karma' di Francesco Gabbani ha contagiato un po' tutti, con gli italiani in giro per la penisola alle prese con il balletto dell'orecchiabile pezzo vincitore nell'ultimo Festival. Anche Valentina Allegri, sempre piuttosto attiva sui social, ha postato un video su Instagram che la vede insieme ad un'amica ballare sulle note di Gabbani: "Dopo aver visto i numerosi balletti di Occidentali's Karma abbiamo ceduto anche noi…", ha scritto sul popolare social network la figlia del tecnico della Juventus.



G.M.