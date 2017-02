Mls, la Var fa le prime 'vittime': espulsione alla moviola per David Villa

20/02/2017 14:30

MLS VAR DAVID VILLA / Arrivano le prime decisioni prese tramite la Var: dopo quelle del Mondiale per club, con annesse polemiche, ora è la Mls a sperimentare la moviola in campo. Lo scorso 9 febbraio è arrivata la prima espulsione tramite var: 'vittima' il colombiano dei Portland Timbers, Diego Chara, beccato dalle immagini mentre rifilata una gomitata a Movsisyan del Real Salt Lake.

Ieri, invece, è stata la volta di un ex Barcellona, David Villa del New York City: lo spagnolo ha dato uno schiaffo ad un avversario durante un accenno di rissa; inizialmente l'arbitro aveva estratto il cartellino giallo ma successivamente, dopo aver visto il replay, ha deciso per l'espulsione.

B.D.S.