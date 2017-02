DIRETTA Champions League, Porto-Juventus: formazioni ufficiali - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

22/02/2017 20:40

PORTO JUVENTUS DIRETTA CHAMPIONS - Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri, capolista della serie A, fa visita al Porto di Nuno Espirito Santo, secondo in Primeira Liga con un solo punto di distanza dalla capolista Benfica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'do Dragao'.

FORMAZIONI UFFICIALI

PORTO (4-4-2): Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Neves, Danilo Pererira, Herrera, Brahimi; Tiquinho, André Silva. All. Espirito Santo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

ARBITRO: Brych (GER)