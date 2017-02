Genoa, Nicolini non segue Mandorlini: "Amo la Sampdoria"

20/02/2017 14:02

GENOA NICOLINI SAMPDORIA / Non ci sarà Enrico Nicolini nello staff tecnico di Andrea Mandorlini nella nuova avventura al Genoa. E' stato lo stesso tecnico, da tempo collaborazione dell'ex Verona, a spiegare su 'Facebook' i motivi del suo rifiuto: "Mio padre mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e l'amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblu.Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi possano farti stare bene ma la coerenza con le proprie idee non ha prezzo!"

B.D.S.