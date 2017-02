Calciomercato, l'agente di Lucas Perez strizza l'occhio al Milan

20/02/2017 13:39

LUCAS PEREZ MILAN - Arrivato l'estate scorsa dal Deportivo La Coruna, Lucas Perez non sta trovando molto spazio nell'Arsenal sotto la guida di Arsene Wenger. Diciassette le presenze stagionali condite da sei reti, ma il suo futuro sarà lontano dal club londinese. Lo ha detto chiaramente il suo agente, parlando anche di eventuali offerte del Milan per la prossima stagione: "Lucas, se lascia Londra, e la lascerà, visto che con Wenger non ha avuto chances, vuole andare a giocare per un altro club importante come l'Arsenal - le parole di Rodrigo Fernandez Llovelle, procuratore del 28enne spagnolo, a 'calciomercato.com' - Il Milan è un grandissimo club e gli piace molto, anche se non abbiamo mai parlato con i dirigenti del club rossonero. Lucas vuole andare via a tutti i costi, non è felice all'Arsenal, non si è ambientato e non ha avuto alcuna opportunità di giocare e di mettersi in mostra".

A.L.