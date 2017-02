Bayern Monaco, Ancelotti incassa la solidarietà dei colleghi: "Lo posso capire"

20/02/2017 13:07

BAYERN ANCELOTTI DITO MEDIO / In Germania tiene sempre banco il caso Ancelotti. La Federcalcio tedesca sta valutando se e come sanzionare il tecnico emiliano, reo di aver mostrato il dito medio ai tifosi dell'Hertha Berlino che gli avevano sputato. Intanto i colleghi del tecnico del Bayern Monaco esprimono la loro solidarietà all'ex milanista: "Sarebbe potuto succedere anche a me. Sarebbe stato meglio se non lo avesse fatto, ma ci sono momenti nei quali non si riesce a sopportare le offese che si ricevono. Se in un momento come quello ti sputano dall'alto non sei felicissimo" il commento dell'Ad del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Gli fa eco Dieter Hecking, tecnico del Borussia Mönchengladbach: "Lo posso capire assolutamente. È una mancanza di rispetto quando qualcuno si permette di sputarti addosso - le parole riportate da 'foxsports.it' - Comportamenti così sono sempre più frequenti. È un problema sociale, non soltanto del calcio". Sulla stessa falsariga anche l'allenatore del Lipsia Ralph Hasenhüttl: "Nemmeno io so come reagirei. E sono un tipo piuttosto calmo...".

M.R.