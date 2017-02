Pescara, torna 'Zemanlandia': da Verre a Caprari, i giovani pronti a stupire

Mario D'amiano

20/02/2017 13:15

CALCIOMERCATO PESCARA ZEMAN / La grande sorpresa del week end calcistico è stato il ritorno di 'Zemanlandia'. Dopo l'esonero di Massimo Oddo, Sebastiani ha contattato Zeman, che ha meditato prima di accettare la proposta e riaprire un ciclo chiuso con la promozione in Serie A nel 2012. In pochissime sedute di allenamento, il maestro boemo ha dato nuovo vigore a una squadra che sembrava ormai aspettare la matematica retrocessione. Così, ieri pomeriggio i pochi tifosi abruzzesi presenti sugli spalti hanno potuto godersi la miglior prestazione stagionale, nonché la prima vittoria sul campo. Cinque a zero al Genoa, costato poi l'esonero a Juric. Tre punti che per ora servono soltanto a rendere meno ampio il distacco dalla zona salvezza, che resta ancora una chimera. Diversi i giovani talenti che si sono messi in mostra e che potrebbero essere protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Da Cerri a Caprari, passando per Verre e Benali: il ritorno di Zeman potrebbe consegnare diversi campioni al calciomercato Pescara e non solo.

Calciomercato Pescara, da Zampano a Biraghi: con Zeman è un'altra musica

Il calciomercato Pescara potrebbe quindi risentire positivamente dell'arrivo di Zeman, nonostante diversi campioncini presenti in rosa siano arrivati soltanto in prestito. Il tecnico boemo è conosciuto anche per aver lanciato molti fuoriclasse nel corso della sua lunghissima carriera. Lo stesso potrebbe avvenire in questo ultimo scorcio di campionato qualora dovessero ripetersi prestazioni simili a quella fornita ieri.

La difesa, si sa, non è il punto di forza delle squadre zemaniane. Tuttavia, sulle corsie esterne del Pescara potrebbero esserci alcuni elementi pronti a dare il massimo nei nuovi schemi del boemo: si tratta di Biraghi e Zampano. Il primo, classe '92, già ieri ha sciorinato una bella prestazione cavalcando tutta la fascia, mentre il secondo, classe '93, sembra avere le caratteristiche giuste per interpretare al meglio il ruolo.

Valerio Verre potrebbe essere la vera sorpresa del centrocampo abruzzese. Il giovane talento 23enne quest'anno non si è messo in mostra secondo le aspettative, ma coi dettami di Zeman (che ieri lo ha schierato come mezz'ala), potrebbe finalmente 'esplodere'. Scuola Roma, fra pochi mesi potrebbe rivelarsi un ottimo rinforzo per la Sampdoria, che lo ha acquistato a gennaio per poi lasciarlo in prestito in biancoazzurro. Da monitorare, infine, anche le prestazioni di Cubas, Mitrita e Kastanos.

Pescara, da Caprari a Cerri: gli attaccanti pronti a esplodere

E' l'attacco, però, ad essere sotto la lente d'ingrandimento dopo l'arrivo di Zeman. Nel suo 4-3-3, infatti, il tecnico dà molto spazio alla fantasia delle sue punte, che grazie a lui vanno in gol con molta facilità. Gianluca Caprari, per caratteristiche e potenzialità, è quello più adatto a dare il meglio nei prossimi mesi. La sua consacrazione in massima serie sarebbe un bel vantaggio per l'Inter, che già lo ha acquistato la scorsa estate: ieri è stato nettamente il migliore in campo mettendo a segno anche una doppietta. Tra gli altri attaccanti, però, non sono da sottovalutare le prestazioni di Alberto Cerri, giovanissima prima punta di proprietà della Juventus. Nonostante l'imperiosa stazza (che non si addice perfettamente alla velocità del gioco zemaniano), grazie ai giusti movimenti ieri è risultato decisivo nella prima rete pescarese e nel 5 a 0 finale.

Insieme a Cerri, anche Ahmad Benali è atteso da spiccati miglioramenti. Contro il Genoa, Zeman lo ha schierato come esterno di attacco nonostante sia un centrocampista offensivo. Il risultato è stata una performance altisonante coronata anche da una rete. Infine, restano da monitorare le prestazioni di Bahebeck e Muric. Il primo, considerato un ottimo colpo del mercato estivo, ha visto il campo in poche occasioni a causa di continui problemi fisici. Il secondo, classe '96, è un esterno agile e tecnico: profilo giusto per il nuovo Pescara targato Zeman.