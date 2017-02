Calciomercato Milan, rimpianto Bacca: si riapre la pista cinese?

Maurizio Russo

20/02/2017 12:45

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / La vittoria nello scontro diretto contro la Fiorentina ha permesso al Milan di restare in corsa per un posto in Europa League. Ma in casa rossonera non mancano le note negative che portano il nome di Carlos Bacca. Anche contro i viola il centravanti colombiano è stato tra i peggiori in campo ed ormai non segna in campionato da oltre un mese (ultimo gol il 16 gennaio contro il Torino, ndr). Una involuzione nel rendimento dell'ex Siviglia che fa crescere i rimpianti per la decisione presa nella scorsa sessione invernale di calciomercato di rifiutare le importanti offerte arrivate per Bacca, in particolare quella del West Ham, disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per portarlo in Premier League.

Calciomercato Milan, Bacca si svaluta e rischia la panchina

Nella sfida contro la Lazio, per la prima volta in questa stagione, Bacca è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una scena che potrebbe ripetersi nel breve periodo. I tifosi rossoneri, con i fischi di ieri, lo hanno già scaricato. Montella proverà a recuperarlo, ma i bonus sembrano finiti. Come dichiarato a Calciomercato.it dal suo agente, Bacca piace in Cina e lì il mercato è aperto fino al 28 febbraio. Il calciomercato Milan adesso di trova di fronte ad un bivio: cederlo subito senza poterlo rimpiazzare per incassare una cifra importante o venderlo la prossima estate ad un prezzo molto inferiore.