Champions League, designato l'arbitro di Porto-Juventus

20/02/2017 12:28

ARBITRO PORTO JUVENTUS / Sono stati designati gli arbitri dei match di andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida del 'Do Dragao' tra Porto e Juventus sarà diretta da Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Per il 41enne fischietto tedesco si tratta del secondo incrocio con i bianconeri e l'unico precedente non è positivo: era la fase a gironi della stagione 2014-15 e la squadra di Allegri fu sconfitta 1-0 in trasferta dall'Atletico Madrid. I lusitani, invece, vantano un ottimo score: tre vittorie ed un pareggio.

M.R.