Calciomercato Juventus, altri due top club su Vizeu

21/02/2017 02:29

JUVENTUS VIZEU FLAMENGO / Tutti pazzi per Felipe Vizeu. Il 19enne centravanti brasiliano si sta mettendo in mostra in patria con la maglia del Flamengo e con la Nazionale Under 20. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato alla Juventus, alla Fiorentina e alla Lazio. Rumors che trovano conferme sul portale 'globoesporte.com', il quale però rivela che oltre ai club italiani, sul giovane verdeoro ci sono anche i tedeschi del Borussia Dortmund e gli inglesi del Chelsea.

M.R.