Juventus, Dani Alves esplode: "Quanta falsità"

20/02/2017 12:03

JUVENTUS DANI ALVES ACCUSA / Nel corso di una interessante e lunga intervista rilasciata da 'ABC de Sevilla', Dani Alves ha analizzato diversi argomenti legati al mondo del calcio e alla vita privata, spiegando nuovamente le ragioni dell'addio al Barcellona e della scelta di accasarsi alla Juventus, allontanando le sirene cinesi. "Io sono un vincente e anche la Juve lo è. Volevo competere ad alto livello in un grande club. E' una società che ti insegna sempre qualcosa, che lotta sempre per obiettivi importanti. Ora ho nuove sfide da affrontare e sono felice, stiamo parlando di un club storico. La Champions? Abbiamo la squadra per andare lontano, non c'è dubbio. Però qui sono molto superstiziosi e lo dicono sottovoce. Procediamo passo dopo passo: il primo sarà il Porto di Casillas, dopo vedremo cosa succederà". Sul mondo del calcio in generale, arriva la prima stoccata dell'esterno brasiliano. "Il calcio è molto ipocrita e questo mi urta. La fama è una me..a. Da piccolo mi esercitavo con la firma perché volevo diventare famoso e firmare molti autografi, ma ora che lo sono mi rendo conto di quanta invidia, ipocrisia e false amicizie ci siano nel calcio".

Juventus, Dani Alves esplode: "Il Barcellona ha dirigenti falsi"

L'ex Barça ha poi confermato che la musica è la sua vera passione: "Mi dedicherò sicuramente alla musica dopo il calcio. La musica è la mia passione, il calcio è solo un hobby. Compongo, aiuto i gruppi emergenti in Brasile, ho un fratello cantante. Questo sarà il mio mondo quando smetterò di giocare". Arriva poi la stoccata a Mourinho e al Barcellona. "Il Madrid di Mourinho non sapeva perdere. Giocava sporco. Perché ho lasciato il Barça? Nelle mie ultime tre stagioni si diceva sempre che avrei lasciato il club, ma i dirigenti non mi hanno mai detto niente in faccia. Sono stati molto falsi e ingrati, non mi hanno rispettato. Mi hanno offerto il rinnovo solamente quando arrivò la sanzione della FIFA (con il blocco del mercato in entrata, ndr). Per questo ho firmato un rinnovo con la clausola di potermene andare gratis. I dirigenti di oggi non sanno come si trattano i propri calciatori".

Il fiume in piena non si interrompe e travolge anche la stampa di Barcellona e Madrid, causa principale del suo litigio con Cristiano Ronaldo. "Fanno giornalismo da bar di quartiere. Gli interessano solo le cose negative e questo non è raccontare la verità. Siamo esseri umani e non possono generare odio tra noi calciatori. La lite con Cristiano è colpa loro. Io lo rispetto moltissimo, rispetto l'uomo Cristiano Ronaldo e tutti mi dicono che è un grandissimo professionista. CR7 è differente. Era un mio rivale sportivo e dovevo competere con lui. Quando ho detto che era troppo protagonista e rischiava di essere idolatrato quando si vince e preso di mira quando si perde, l'ho detto in maniera rispettosa e penso lo stesso di Messi e Neymar. La stampa ha 'venduto' la cosa diversamente, dicendo che avevo parlato male di lui. Ecco perché non mi ha salutato alla cerimonia del Pallone d'Oro del 2015".

D.T.