Serie A, lotta salvezza: non retrocedere non è mai stato così facile

Maurizio Russo

20/02/2017 11:45

SERIE A LOTTA SALVEZZA / Il Pescara ottiene la sua prima vittoria sul campo contro il Genoa e adesso, anche grazie all'entusiasmo portato dal ritorno di Zeman sulla panchina, sognano una incredibile rimonta dall'ultimo posto che avrebbe il sapore del miracolo sportivo. Con 13 partite ancora da giocare tutto è possibile, almeno sulla carta. Perché, numeri alla mano, le proiezioni parlano chiaro: i biancazzurri sono già retrocessi insieme a Crotone e Palermo. Mantenendo la media punti delle prime 25 giornate, infatti, nessuna riuscirebbe a raggiungere l'Empoli che occupa la 17esima posizione, anche qualora la formazione di Martusciello non dovesse più fare risultato da qui al termine della stagione e restare quindi ferma a quota 22. I siciliani si fermerebbero a 21, i calabresi a 20 e gli abruzzesi a 18.

Serie A, record in vista: quota salvezza sotto i 30 punti

C'era una volta quota 40 punti. E' quella a cui fanno riferimento tutte le squadre che a inizio campionato puntano alla salvezza. Le news Serie A per la stagione 2016-17, invece, dicono che a 13 giornate dal termine tre formazioni sono già aritmeticamente salve (Juventus, Roma e Napoli, ndr) cosa mai successa prima. Dal 2004-05, quando il campionato tornò a 20 squadre, non è mai stato così facile ottenere la salvezza. E dire che proprio dodici anni fa, al Bologna non bastarono 42 punti per evitare la retrocessione che arrivò dopo lo spareggio col Parma. L'attuale record risale a undici stagioni fa, quando il Messina terz'ultimo conquistò solo 31 punti, ma poi le sentenze di Calciopoli ripescarono i siciliani. Calciomercato.it vi proprone un riepilogo dei punti conquistati dalla terz'ultima in questi anni:

2004-05 Bologna 42

2005-06 Messina 31

2006-07 Chievo 39

2007-08 Empoli 36

2008-09 Torino 34

2009-10 Atalanta 35

2010-11 Sampdoria 36

2011-12 Lecce 36

2012-13 Palermo 32

2013-14 Catania 32

2014-15 Cagliari 34

2015-16 Carpi 38