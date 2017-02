Roma, Juan Jesus e la sfida all'Inter: "Miranda mi ha detto che..."

20/02/2017 11:58

JUAN JESUS ROMA / Il difensore brasiliano della Roma Juan Jesus ha commentato le ultime news Roma ai microfoni della radio ufficiale del club giallorosso. Il calciatore ha parlato anche di calciomercato e del suo addio all'Inter, prossima avversaria in campionato dei capitolini ("Mi mancano le persone conosciute lì, sarà una partita bella e strana. Miranda mi ha detto che gli dispiace non esserci").

Juan Jesus tra critiche e la sfida all'Inter: "Chi ha parlato prima..."

STATO DI FORMA - "Dopo la partita è sempre difficile dormire ma va tutto bene. La stanchezza è minore perchè sei contento, l'allegria ti fa dimenticare il dolore".

ATTACCANTI - "E' sempre difficile giocare contro gente come Higuain, Belotti, Callejon... Ma io mi alleno con Dzeko che è il più forte di tutti. Studiare è importante, prepari la partita e i movimenti che poi riconosci in campo. Maccarone dell'Empoli ti mette in difficoltà, così come Icardi".

LA DIFESA GIALLOROSSA - "Quello che facciamo in allenamento lo dimostriamo in partita: Fazio è un mostro, Vermaelen è preciso, Ruediger è fortissimo e Manolas velocissimo. La squadra ci aiuta con De Rossi, Paredes e Strootman e in attacco stanno tranquilli e pensano a segnare. Meglio a 3 o a 4 dietro? A tre stiamo facendo bene".

CRITICHE - "Lavoro tranquillamente, sono umile. Se parlano di me non ascolto quello che dicono. So quanto valgo e quanto la Roma si fida di me, l'ho dimostrato piano piano nelle partite. I ragazzi nello spogliatoio mi hanno aiutato sempre. Chi ha parlato prima ha parlato troppo presto. Non sono permaloso, se una persona parla male di me va bene, è una sua opinione. Prendo le critiche per migliorare, vado a vedere perchè mi si critica e lavoro. E' difficile per un giocatore inserirsi subito, a me è andata bene perchè ho vicino una persona come Roberto Calenda che mi ha aiutato sempre, così come mia moglie. I primi momenti sono stati difficili, ma ho lavorato molto e i risultati sono arrivati.

ADDIO ALL'INTER - "E' stata la mia prima squadra europea, sono arrivato lì a 20 anni e mi hanno accolto molto bene. Mi mancano le persone conosciute che lavorano lì come la signora delle pulizie e la cuoca, lì sono stati la mia famiglia in Europa. Quella contro l'Inter di sabato sarà una partita speciale e strana, ho giocato oltre 140 partite lì e ora difendo la Roma. Sono molto contento. Sento ancora Miranda, Eder e Carrizo. Ci sentiamo spesso, ieri Miranda mi ha detto che voleva giocare contro la Roma e gli dispiace di essere stato ammonito. Ora, per noi, inizia il ciclo più difficile".

S.D.