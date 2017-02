Roma, Spalletti-Totti: un caso mediatico che divide la città

20/02/2017 10:45

SPALLETTI TOTTI ROMA / Di nuovo. A distanza di un anno l'argomento Totti-Spalletti torna dominante tra le news Roma. Nella settimana degli 8 gol in due partite, nei giorni di avvicinamento al periodo di fuoco (i match contro Inter e Napoli più i derby in Coppa Italia), il tema scottante capitolino riprende a dividere e ad interrogare la città. E se prima era anche la stampa, mossa dalla vox populi, ora è stato il manager toscano a definire l'agenda del post della sfida dell'Olimpico. "Perché non chiedete più del contratto di Totti? Lui per me deve rinnovare ancora e sapete che vi dico, se non vinco il Triplete e lui non rinnova, io me ne vado. Deve venire tutto naturale, lui ha un rapporto naturale". Riferendosi ai giornalisti ha poi ricordato: "Non mi state simpatici, io sono tornato per l'ambiente, non certo per voi".

Perché Spalletti ha parlato così?

Lo show di Spalletti parte da lontano. Il tecnico giallorosso non ha ancora digerito alcuni titoli passati sulla sfida con Totti. Non ha messo da parte i paragoni con il capitano romanista dell'anno scorso, i fischi dell'Olimpico in occasione di Roma-Palermo. Non ha dimenticato le numerose domande sul futuro di Totti. Ma, inevitabilmente, gli argomenti si sono capovolti: se fino a qualche mese fa interessava soprattutto conoscere quando Totti avrebbe finito la sua carriera sportiva, ora la stampa (e quindi anche i tifosi) cerca di approfondire se e quando Spalletti rinnoverà. Ma la strategia del tecnico è evidente: replicare alle domande sul suo futuro, con l'invito ad estendere quello del capitano giallorosso. Provocazione?