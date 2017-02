Calciomercato Atalanta, rinnovo Gasperini: c'è l'accordo

20/02/2017 11:00

ATALANTA RINNOVO GASPERINI / Reduce dalla vittoria di misura contro il Crotone, l'Atalanta si prepara ad affrontare un trittico di partite molto difficili (Napoli ed Inter in trasferta, Fiorentina in casa), che testerà duramente le ambizioni europee della compagine orobica. L'artefice principale della splendida cavalcata nerazzurra è sicuramente Gasperini. Il tecnico atalantino è stato accostato di recente alla Roma e anche per preservarsi da eventuali assalti estivi, la dirigenza lombarda, secondo 'L'Eco di Bergamo', avrebbe già trovato un accordo per il rinnovo contrattuale, che legherà l'ex Genoa alla 'Dea' fino al giugno del 2020.

D.T.