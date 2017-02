I CRAQUE DEL MOMENTO - Ibrahimovic: il bomber senza età

Maurizio Russo

20/02/2017 12:55

IBRAHIMOVIC MANCHESTER UNITED / Il Manchester United sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative (e dei ricchi investimenti) iniziali. I 'Red Devils' hanno affidato la guida tecnica a José Mourinho e hanno fatto follie nella sessione estiva di calciomercato, spendendo più di 100 milioni di euro per riportare alla base Paul Pogba dalla Juventus. Il sesto posto in Premier League non può certamente soddisfare la proprietà, ma a ben vedere lo United è ancora in corsa su tutti e quattro i fronti. In campionato è a soli 2 punti dalla coppia Tottenham-Arsenal che occupano la terza e quarta posizione valide per il ritorno in Champions. In Europa League è stata messa una seria ipoteca per il passaggio agli ottavi di finale; il mese scorso è stata conquistata la finale di Coppa di Lega che si disputerà domenica prossima contro il Southampton e ieri è stato strappato il pass per i quarti di FA Cup.

IBRA, ATTACCANTE ETERNO - Come detto, il Manchester United ha speso molto sul mercato in estate. Ma a trascinare la squadra di Mourinho ci sta pensando un giocatore preso a parametro zero: Zlatan Ibrahimovic. Chi pensava che alla soglia dei 36 anni e in campionato nuovo e più competitivo rispetto alla Ligue 1, l'attaccante svedese avrebbe fatto fatica si è sbagliato di grosso. L'ex Psg ha già collezionato 24 gol in questa stagione. "Sono come il vino, miglioro invecchiando" aveva detto Ibra. E in questo mese di febbraio sta dimostrando di essere un craque: dapprima il gol in trasferta contro il Leicester e l'assist vincente per Martial contro il Watford in Premier. Poi la tripletta con cui ha schiantato il Saint Etienne nell'andata dei sedicisimi di Europa League e ieri la rete decisiva, ad appena 13 minuti dal suo ingresso in campo, contro il Blackburn che ha permesso ai 'Red Devils' di accedere ai quarti di FA Cup.

Calciomercato, Ibrahimovic tra rinnovo e... De Laurentiis

Il Manchester United aveva deciso di scommettere su Ibrahimovic in estate e numeri alla mano ha fatto bene. Allo svedese è stato fatto firmare un contratto di un solo anno con opzione per il secondo. Nonostante siano già maturate le condizione per il prolungamento, non è stato ancora messo niente nero su bianco. E' verosimile che l'ex milanista voglia prima capire se, in quella che si annuncia la sua ultima stagione ad alti livelli, potrà giocare la Champions. Spettatore interessato è il Napoli: per ammissione dello stesso De Laurentiis, Ibra piace molto al patron partenopeo che non ha nascosto il sogno di portarlo all'ombra del Vesuvio.