20/02/2017 10:00

BOLOGNA-INTER GABIGOL / Il gol messo a segno contro il Bologna ha fatto impazzire tutti i suoi tifosi. Gabigol lo ha commentato in alcune dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport', che rivelano un retroscena: "Anche Ronaldo ha fatto il suo primo gol in nerazzurro al Bologna? Non lo sapevo e sono ancora più felice, anche se dovrò pagare la cena a tutta la squadra. Mangeremo una carbonara. Spero sia la prima di tante reti".

S.D.