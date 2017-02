Calciomercato Inter, spunta l'accordo per Marquinhos

20/02/2017 10:13

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS / Sogno estivo del calciomercato Inter e in cima alla lista dei desideri nerazzurri insieme al pari di Kostas Manolas, Marquinhos sta diventando sempre più importante per il Psg. Il club francese non ha alcuna intenzione di perdere il difensore brasiliano e per mettersi al riparo dall'assedio estivo delle big europee (Barcellona, Chelsea, Manchester United e Real sulle sue tracce), ha avviato già da tempo le trattative per il rinnovo. Sotto contratto con il sodalizio capitolino fino al giugno del 2019, l'ex Roma, dal canto suo, ha più volte manifestato la sua intenzione di non abbandonare il Psg, nonostante i passati flirt con il Barça.

Marquinhos Inter, accordo per il rinnovo

Secondo le informazioni in possesso di 'Yahoo Sports FR', dopo settimane di negoziazioni, nei giorni scorsi sarebbe stato raggiunto un accordo totale per prolungare l'attuale vincolo con il Psg fino al 30 giugno del 2021. Secondo il portale transalpino, mancherebbe ormai solamente l'ufficialità per sancire definitivamente il nuvo matrimonio tra le parti in causa, con buona pace dei nerazzurri e delle altre pretendenti al 22enne di San Paolo.

D.T.