Pescara, Sebastiani: "Zeman ha sbloccato la testa dei ragazzi. Minacce? Non scendo a patti"

20/02/2017 10:08

PESCARA ZEMAN SEBASTIANI / La prima gara di Zeman alla guida del Pescara è stata di certo esaltante. Un 5-0 che ha generato profondi rimorsi nei tifosi, che ora parlano di un cambio di guida tecnica giunto in ritardo. Intervenuto a 'Radio Rai', il presidente Sebastiani ha detto la sua in merito: "A un certo punto scatta qualcosa di diverso nella testa dei giocatori. Di certo Zeman ha dato qualcosa sul campo ma soprattutto è riuscito a liberare la testa dei ragazzi. Non sarà un gruppo da primi posti ma non da retrocessione, anche per i tanti punti lasciati per strada. E' chiaro che si sia perso entusiasmo. Capita quando fai tutto ciò che chiede il tuo mister, senza ottenere risultati".

SALVEZZA - "Intanto noi rispettiamo il campionato, il che vuol dire crederci fin quando non saremo condannati dalla matematica. E' vero che la serie A è divisa in tre tronconi, frutto di un sistema di ripartizioni che fa danni. Da ieri abbiamo iniziato una nuova stagione, anche grazie al recupero di molti giocatori".

MINACCE - "Non mi piego a certi discorsi. Preferisco farmi da parte che trattare col diavolo".

L.I.