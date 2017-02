Inter-Roma, difesa in emergenza per Pioli

20/02/2017 10:00

INTER ROMA DIFESA PIOLI / Ancora una vittoria per l'Inter di Pioli, che si avvicina alla sfida casalinga contro la Roma nel migliore dei modi. Il tecnico avrà però non pochi problemi di formazione da gestire, considerando la squalifica di Miranda, diffidato e ammonito nel match contro il Bologna.

Difficile ipotizzare la difesa a tre contro la squadra di Spalletti, non senza due delle colonne della retroguardia nerazzurra. Va considerata la possibile assenza di Murillo a 'San Siro' nel prossimo turno di serie A. Il difensore ha infatti dovuto lasciare il campo all'inizio della ripresa, dato un affaticamento alla coscia destra. In casa Inter, riporta 'La Gazzetta dello Sport', serpeggia un certo ottimismo. Si attendono però gli esami strumentali previsti oggi.



Nuovi controlli previsti inoltre per Brozovic, che ha ripreso a correre grazie a una protezione. Controlli a breve per valutare la reazione del dito del piede destro fratturato. Di ritorno saranno anche Icardi e Kondogbia, per un'Inter che si gioca il tutto per tutto in chiave Champions League.

L.I.