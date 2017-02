Calciomercato Juventus, André Gomes scaricato

20/02/2017 09:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS ANDRE' GOMES / Il feeling non è mai definitivamente scoccato, ma ieri si è molto probabilmente consumata la rottura totale tra la tifoseria del Barcellona e André Gomes. Sostituito all'ottantesimo contro il Leganes da Denis Suarez, il centrocampista portoghese è stato 'accompagnato all'uscita' dai fischi assordanti del 'Camp Nou'. L'ex Valencia non ha mai convinto del tutto, nonostante la fiducia quasi totale di Luis Enrique, che spesso lo ha preferito ad Ivan Rakitic e altri pezzi pregiati della rosa. La pessima prestazione contro il Psg ha rappresentato, molto probabilmente, la classica goccia che fa traboccare il vaso.

André Gomes Juventus, i tifosi lo scaricano

L'ex Benfica è stato a lungo un obiettivo del calciomercato Juventus nella scorsa estate e se la situazione non dovesse migliorare da qui a fine stagione, il 23enne portoghese potrebbe essere costretto a prendere in considerazione un addio quasi immediato ai colori 'blaugrana'. La compagine bianconera, in quel caso, potrebbe tornare ad interessarsi al calciatore, sperando anche in un deprezzamento visto l'annus horribilis vissuto in Catalogna.

D.T.