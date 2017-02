Porto-Juventus, da Barzagli a Marchisio: le ultime tra difesa e centrocampo

20/02/2017 09:10

PORTO-JUVENTUS / Mercoledì 22 febbraio è il grande giorno della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus. L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è alle prese con alcuni problemi di formazione: come si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', Barzagli e Chiellini (alle prese entrambi con problemi alla coscia) hanno intensificato il lavoro per il recupero in vista dell'impegno europeo. Sono in ballottaggio per affiancare Bonucci al centro della difesa, ma c'è Rugani (in vantaggio su Benatia) pronto in caso di doppio forfait. A centrocampo, torna in panchina Marchisio: spazio alla coppia Khedira-Pjanic.

S.D.