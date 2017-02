Juventus, Iniesta indica Verratti come proprio successore

20/02/2017 09:00

JUVENTUS VERRATTI INIESTA / Si parla tanto del futuro di Marco Verratti, nel mirino dei maggiori club europei. L'ipotesi di un addio al Psg non sarebbe così remota, soprattutto a fronte dell'offerta e del progetto giusti. La Juventus, così come l'Inter, sono in attesa di nuovi sviluppi, pronte a tentare il colpo al termine della stagione, riportandolo in serie A.

Intanto dalla Francia giungono voci su un suo futuro al Barcellona. A riportare la notizia è 'Lesport10', che sottolinea come Matuidi si sia lasciato andare con la stampa, raccontando un dialogo avuto con Iniesta durante il match contro i blaugrana: "Quando Marco era in campo, ho detto a Iniesta che sarebbe stato il suo sostituto". La risposta di Iniesta non si fa attendere ed è decisamente chiara: "E' quello che penso anch'io".

L.I.