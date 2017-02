Calciomercato Milan, pronto l'assalto a Benzema: via libera da Madrid

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/02/2017 08:30

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA / Questione di giorni ed il closing per il passaggio del Milan in mano cinese, salvo nuove clamorose sorprese, diventerà realtà. I tifosi rossoneri possono già sognare in grande in vista del calciomercato Milan estivo: uno dei reparti da rinforzare in estate è l'attacco, anche in previsione del possibile addio di Carlos Bacca. Il Milan ha già effettuato sondaggi in casa Arsenal per Lucas Perez ed Alexis Sanchez e non perde di vista il suo ex Pierre-Emerick Aubameyang, ora al Borussia Dortmund. Mirabelli, inoltre, coltiva l'ambizione di mettere finalmente le mani sul gioiello della Lazio Keita Balde Diao.

C'è un altro nome, però, che stuzzica la fantasia del Milan: è quello di Karim Benzema, che in Spagna giurano lascerà il Real Madrid a fine stagione. Nel caso in cui il probabile addio del bomber francese dovesse diventare realtà, il Milan è pronto a valutare l'assalto, forte della nuova potenza economica garantita sul calciomercato dalla futura proprietà cinese.