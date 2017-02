Calciomercato Lazio, 'intrigo' Keita: c'è l'ombra di Jorge Mendes

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/02/2017 08:00

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA / ll gol realizzato contro l'Empoli, che ha regalato la vittoria alla sua Lazio, ha acceso nuovamente i riflettori sulla situazione contrattuale di Keita Balde Diao, in scadenza di contratto col club biancoceleste nel 2018.

Prima del fischio d'inizio di Empoli-Lazio, il direttore sportivo Igli Tare aveva dichiarato a proposito dell'attaccante senegalese: "Non mi occupo dei procuratori, di chi è o di chi sarà. Lui è un giocatore della Lazio, capisco la curiosità ma alla lunga non è una cosa piacevole sentire sempre queste voci. Lui piace a tanti".

Nella giornata di ieri, è arrivato il messaggio su 'Twitter' di Roberto Calenda: "Un direttore sportivo dovrebbe conoscere la situazione dei suoi calciatori. E' il suo lavoro. Eppure nel 2017 c'è ancora chi non sa chi è l'agente di un giocatore del suo stesso club...". E poi: "Il gol vittoria di Keita è la miglior risposta a tutte le polemiche".

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' prova a far chiarezza: la procura concessa da Keita a Calenda nel gennaio 2016 sarebbe scaduta il 10 febbraio scorso e non è stato ancora ufficializzato il rinnovo. Jorge Mendes, potente agente che vanta ottimi rapporti con la dirigenza della Lazio, starebbe provando il sorpasso su Calenda per ottenere la procura del calciatore classe 1995.

In caso di fumata 'bianca' con Mendes, la Lazio riacquisirebbe forza contrattuale in sede di rinnovo: è pronto un nuovo contratto con clausola rescissoria attorno ai 25-30 milioni di euro (il giocatore la vorrebbe più bassa) ed ingaggio pari a massimo 1,2 milioni più bonus a stagione (Keita punta ad ottenere uno stipendio annuo da oltre 2 milioni).