LA MOVIOLA DI CM.IT: Eder da rigore, 1-1 di Kalinic da annullare

Emiliano Forte

20/02/2017 07:45

MOVIOLA SERIE A / Con la 25esima giornata la Serie A ritrova l’arbitro Rizzoli dopo le pensanti critiche del post Juventus-Inter. Il fischietto, impegnato in Empoli-Lazio, non incontra grosse difficoltà anche se va segnalata un’imprecisione nei minuti iniziali. Qualche problema in più per Mazzoleni, che in Bologna-Inter decide di non sanzionare un intervento molto dubbio di Eder ai danni di Dzemaili in area di rigore. Nel posticipo tra Milan e Fiorentina Valeri incappa in una serata storta e finisce coinvolto in diversi episodi dubbi. Tra questi l’azione che porta al momentaneo pareggio di Kalinic, viziato da un fuorigioco di Chiesa.

JUVENTUS-PALERMO 4-1, arbitro Di Bello 6 – Scatta da posizione regolare Gonzalo Higuain nell’azione che porta al gol di Marchisio dopo 13 minuti di gioco. Poco prima, contatto sospetto tra Andelkovic e Pjaca, con quest’ultimo che non contesta la decisione di lasciar correre presa da Di Bello.

ATALANTA-CROTONE 1-0, arbitro Banti 5,5 – Match spigoloso in cui Banti (nonostante faccia largo uso dei cartellini) si lascia sfuggire qualche ammonizione. Come quella che meritava Ceccherini nei primi minuti di gara per un fallo ai danni di Gomez. Al 15esimo, Ferrari stende Petagna ma il fallo avviene fuori area e Banti opta giustamente per il cartellino giallo visto che il difensore rossoblu non era l’ultimo uomo.

EMPOLI-LAZIO 1-2, arbitro Rizzoli 5,5 – Il fischietto della sezione di Bologna ritorna in campo dopo la tanto discussa direzione in Juventus-inter. La gara di Empoli non è di quelle proibitive vista la mancanza di episodi dubbi, ma l’inizio di Rizzoli non è stato dei migliori: nel corso del primo minuto, infatti, il direttore di gara ferma il gioco per punire il fallo di Costa su Milinkovic-Savic, ignorando Felipe Anderson che arrivato sul pallone punta la porta avversaria. Rizzoli in questo caso avrebbe dovuto applicare la norma del vantaggio.

BOLOGNA-INTER 0-1, arbitro Mazzoleni 5,5 – A metà ripresa i padroni di casa reclamano la massima punizione per l’intervento di Eder su Dzemaili in area nerazzurra. Mazzoleni non interviene ma le immagini gli danno torto; l’italo-brasiliano commette fallo sull’avversario e dunque andava concesso un penalty al Bologna.

PESCARA-GENOA 5-0, arbitro Abbattista 6 - Il risultato mai in bilico permette al fischietto pugliese di mantenere il controllo sulla gara senza alcuna esitazione.

UDINESE-SASSUOLO 1-2, arbitro Tagliavento 5,5 – Da segnalare due episodi dubbi in area neroverde: il primo risale al nono minuto, quando Samir entra in area per poi cadere a terra dopo un contatto con Acerbi. Tagliavento lascia correre e fa bene perché il tocco del difensore di Di Francesco non è tale da giustificare un tiro dal dischetto. Altro episodio nella ripresa con protagonisti Peluso e De Paul; anche in questo caso, il direttore di gara sorvola sull’accaduto ma questa volta la sua decisione convince meno. Ci poteva stare il penalty in favore dei padroni di casa.

CHIEVO-NAPOLI 1-3, arbitro Irrati 6,5 – Nel corso del primo tempo il Napoli chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di Spolli su Pavoletti: Irrati non si lascia condizionare e giustamente lascia proseguire visto che il corpo a corpo tra i due sembra assolutamente regolare.

SAMPDORIA-CAGLIARI 1-1, arbitro Massa 5,5 – Nella ripresa, con il risultato bloccato sull’1-1, Massa annulla una rete ad Ibarbo per il fuorigioco di Pisacane. Le immagini in effetti evidenziano la posizione di offside del difensore rossoblu ma risulta ininfluente perché non si trova sulla traiettoria della palla. Il gol dunque era regolare.

ROMA-TORINO 4-1, arbitro Guida 6 – Da rivedere un mani di Emerson nel primo tempo in area giallorossa con Guida che giudica come involontario il tocco del brasiliano. Valutazione condivisibile a giudicare dalle immagini.

MILAN-FIORENTINA 2-1, arbitro Valeri 4,5 – Sul gol di Kalinic che permette ai viola di pareggiare l’1-0 di Kucka, Chiesa scatta da posizione di offside prima di servire l’assist vincente al compagno. Valeri, dunque, avrebbe avrebbe dovuto interrompere il gioco ed annullare la rete. Nel recupero del primo tempo, Bacca lanciato a rete viene fermato per un fuorigioco inesistente. Al 50esimo ci poteva stare il rosso per Gomez che da ultimo uomo stende Kalinic; per Valeri, invece, non si tratta di chiara occasione da gol ed estrae soltanto il cartellino giallo.