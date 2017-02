IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Dzeko insaziabile, tracollo Burdisso

Emiliano Forte

20/02/2017 07:32

VOTI SERIE A / Le magie di Paulo Dybala allo Stadium e l’ennesima firma di Edin Dzeko all’Olimpico consentono a Juventus e Roma di imporre ritmi forsennati alla corsa scudetto. In coda, scatto d’orgoglio del Pescara che, ritrovato Zeman ed il suo calcio spettacolo, riesce a rifilare 5 gol al Genoa trascinato dalla coppia Caprari-Benali. Giornata nera per il Genoa ed in particolare per il capitano Burdisso, travolto dalla fame di gol e punti dei ragazzi di Zeman. Il Milan supera di misura la Fiorentina dopo un match combattuto in cui Bacca ha confermato grosse difficoltà nel trovare la giusta collocazione nel gioco di Montella.

TOP

5.Viviano (Sampdoria) – Per il portiere blucerchiato due prodezze su altrettanti conclusioni di Marco Sau che finiranno col pesare sul risultato finale. La respinta sul sinistro a botta sicura dell’attaccante sardo nel corso del primo tempo ha del miracoloso. Fortezza. VOTO 7,5

4.Benali (Pescara) – Prestazione sontuosa per qualità ed intensità di gioco. Gli avversari non sanno come limitarne l’esuberanza e molte delle trame offensive imbastite dal Pescara passano dai suoi piedi. Ha il merito di finalizzare l’azione da ‘manuale’ che porta i suoi sul 3-0. Straripante. VOTO 7,5

3.Dzeko (Roma) – Il momento magico continua per il bosniaco, che rifila al Torino la rete numero 19 in campionato (29esima stagionale) e permette alla Roma di tenere il passo di Juventus e Napoli. Un cammino da record che non sembra conoscere pause e che ‘rischia’ di diventare clamoroso. Insaziabile. VOTO 7,5

2.Caprari (Pescara) – Il 23enne attaccante biancoazzurro è il protagonista assoluto dello spettacolare 5-0 inflitto al Genoa nel giorno del ritorno in panchina di Zdeněk Zeman. Due gol di pregevole fattura e tante altre giocate da applausi nel pomeriggio da incorniciare di Gianluca Caprari che manda al manicomio Burdisso e compagni. Delizia. VOTO 7,5

1.Dybala (Juventus) – Dal palo esterno colpito al primo tentativo su calcio piazzato si capisce che il numero 21 bianconero è in vena di magie. La conferma arriva sul finire della prima frazione quando infila all’incrocio dei pali una punizione capolavoro. La Joya però non è solo gol e dribbling spettacolari; con il suo immenso talento è sempre al servizio dei compagni pronto a rincorrere gli avversari se necessario. Delizioso lo scambio di assist con il Pipita che permette alla Juventus di dilagare. Sopraffino. VOTO 7,5

FLOP

5.Bacca (Milan) – Conferma tutte le difficoltà del momento in un match ricco di imprecisioni e di incomprensioni con i compagni. Sbaglia i movimenti, gioca male i pochi palloni disponibili e finisce con i nervi a fior di pelle. Impresentabile. VOTO 4,5

4.Cataldi (Genoa) – Contro un Pescara capace di attingere a risorse inaspettate tutto il Genoa è imbambola ed il centrocampista rossoblu sembra il più in difficoltà in entrambe le fasi di gioco. Mai propositivo e sempre in affanno sui portatori di palla avversari che lo saltano sistematicamente. Circondato. VOTO 4,5

3.Goldaniga (Palermo) – Si presenta allo Stadium con la grinta giusta ma per la linea difensiva rosanero l’impegno è di quelli proibitivi. La coppia Higuain-Dybala diventa imprendibile non appena aumenta l’intensità ed il livello tecnico delle giocate. Il difensore rosanero, già poco reattivo nell’azione che porta al vantaggio bianconero, si perde nella ripresa quando la coppia d’attacco juventina regala spettacolo e gol sfruttando anche le sue incertezze. Liquefatto. VOTO 4,5

2.Ljajic (Torino) – Per nulla incisivo ai limiti dell’apatia; di solito vive di fiammate ma questa volta il suo rendimento è stato costantemente al di sotto della sufficienza. Non pervenuto. VOTO 4,5

1.Burdisso (Genoa) – L’ex di Inter e Roma rimane inerme al cospetto dello show di Caprari e compagni, capaci di stordirlo con iniziative individuali ed azioni corali ad alta velocità. Al triplice fischio saranno 5 le reti incassate da un Genoa tramortito e costretto a fare i conti con gli strafalcioni difensivi del suo capitano. Annientato. VOTO 4,5