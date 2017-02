Milan-Fiorentina, Montella: "Vittoria per Berlusconi. Galliani sta soffrendo"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

19/02/2017 23:33

MILAN FIORENTINA MONTELLA / Il Milan ritrova la vittoria dopo il pareggio contro la Lazio. I rossoneri di Vincenzo Montella grazie ai tre punti conquistati contro la Fiorentina possono continuare a sognare la qualificazione in Europa League: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - Non si sa se sarà la sua ultima partita a 'San Siro'. Sono tre punti fondamentali, credo anche meritato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo è cresciuta la Fiorentina ma non ricordo un loro tiro in porta. Ora siamo in vantaggio negli scontri diretti con Lazio e Fiorentina".

CORSA ALL'EUROPA - "Bacca? Ha fatto una buonissima partita. Mi è piaciuto anche in fase di non possesso. Il secondo gol è arrivato anche per lui. Berlusconi? Non ho mai discusso con lui. Quello che è uscito è tutto giusto ma non voglio sapere la fonte. Ma al telefono eravamo in due ed io non sono di certo. Lo Monaco mi ha insegnato ad essere allenatore".

CARATTERE - "Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno giocato poco. Abbiamo 5 nazionali italiana out e questo dà valore alla prestazione di questi calciatori. E' questa la mia più grande soddisfazione a livello professionale".

GALLIANI - Le news Milan di questi giorni sono chiaramente legati al passaggio di proprietà - "Non so quando finirà la storia del closing. Galliani penso che soffra ma trasmette la sua positività comunque. Per lui è molto dura, avendo contribuito a creare tutto".

Milan, dalla Cina pronti 150 milioni di euro

Il closing si avvicina e le notizie che circolano in queste ore fanno tornare il sorriso ai tifosi del Milan. La nuova proprietà dovrebbe, infatti, mettere a disposizione per il calciomercato estivo circa 150 milioni di euro: "Io non ho ancora parlato con nessuno e penso che sia meglio così - ammette Montella - Ascoltare due campane è davvero complicato. Gli eventuali subentranti sono stati bravi a stare un passo indietro. Investimenti? L'allenatore deve arrivare a fine stagione e poi ci penseremo (ride, nd.r)".