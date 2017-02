Milan-Fiorentina, Sousa: "Orgoglioso dei ragazzi. Ilicic? Delusione, ma vale per tutti..."

19/02/2017 23:17

MILAN FIORENTINA SOUSA / La Fiorentina ha perso a 'San Siro' per 2-1 contro il Milan ed il tecnico viola, Paulo Sousa, ha analizzato il ko ai microfoni di 'Sky Sport' nel postpartita. Ecco le sue dichiarazioni: "Arrivare a giocare una partita come questa dopo una trasferta difficile mi deve rendere molto orgoglioso. I ragazzi ci seguono e sono positivi, per quanto ci riguarda dobbiamo pensare partita-partita. Altre squadre hanno maggiori qualità e maggiori disponibilità. Ilicic? Quando un giocatore non rende per quello che potrebbe è una delusione per un allenatore, questo vale per lui e per tutti. A livello di motivazione si è lasciato un po' andare, è anche colpa mia".

O.P.