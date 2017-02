ITALIANS – Zaza segna il primo gol in Spagna, Balotelli si fa cacciare di nuovo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Grifo, Vazquez e Zaza, che segna la prima rete nel campionato spagnolo. Flop Donnarumma, Donati e Balotelli, ancora una volta espulso.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg) 6 – Buona prova di contenimento davanti alla difesa, meno consistente la sua partecipazione alla fase offensiva.

MARCO VERRATTI (Psg) 6 – Entra nella ripresa per vivacizzare la manovra. Missione compiuta, anche se la sua squadra non riesce a sbloccare il risultato.

MARIO BALOTELLI (Nizza) 4,5 – E’ la nota stonata degli italiani all’estero. Si rende protagonista in negativo, facendosi buttare fuori a metà secondo tempo per proteste: lascia così in dieci i compagni nel momento più delicato del match.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 5 – Non gioca sui suoi soliti livelli e fa fatica ad arrivare al cross. Chiude in calo la prima frazione di gioco, si becca un giallo e non riesce a riprendersi nel secondo tempo.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 – Sembra averci preso gusto a fare gol, visto che lo trova per la seconda partita consecutiva. Ennesima prestazione positiva in questa stagione.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 5,5 – Prosegue il momento in chiaroscuro in campionato. Terza prestazione incolore: un pareggio che rimedia in parte, ad altri novanta minuti poco convincenti.

LIGA

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6,5 – E’ l’anima della fase offensiva della sua squadra. Contro l’Eibar inventa e filtra per gli attaccanti con le giuste geometrie.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 5,5 – Spinge quando può, ma soffre un po’ troppo in fase di copertura. Così nella ripresa viene sostituito.

SIMONE ZAZA (Valencia) 7 – Alla quinta presenza con la maglia dei 'Pipistrelli' (quindi già a metà del percorso che lo porta verso il riscatto automatico), trova la prima rete nel campionato spagnolo. Sembra tornato sui suoi livelli, adesso dovrà acquisire continuità.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5,5 – Potrebbe fare qualcosa di più in occasione della rete subita che decide di fatto il match. Bene nel resto della gara.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 6 – Non va a rete, ma è comunque uno dei pericoli maggiori per la retroguardia dell’Osasuna, che deve spesso correre al raddoppio.

NICOLA SANSONE (Villareal) 6 – Entra sul finale e lotta per tenere alta la squadra. Buona parentesi sul finale di match.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Daniele Bonera (Villareal) e Roberto Soriano (Villareal).

RESTO DEL MONDO

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5 – Voto che rispecchia le reti subite nel match con il Panathinaikos, anche se non ha grandissime colpe. Il valore della squadra avversaria non si discute, ma in casa avrebbe potuto fare qualcosina in più.

NICOLA LEALI (Olympiacos) 6 – Torna in campo dal primo minuto e compie qualche intervento di buona fattura tecnica, anche se subisce una rete, decisiva ai fini del risultato finale.

NON HA GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos).

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

SIMONE ZAZA (Valencia) 7

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6,5

FLOP

MARIO BALOTELLI (Nizza) 4,5

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5

GIULIO DONATI (Mainz) 5