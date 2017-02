Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: lampo di Deulofeu, lo scontro per l'Europa è rossonero!

19/02/2017 22:43

SERIE A MILAN FIORENTINA 2-1 CLASSIFICA / Il Milan vince lo scontro per l'Europa con la Fiorentina e non perde terreno rispetto alle altre dirette concorrenti. Decisivo Deulofeu al termine del primo tempo con un autentico gioiellino. Ad aprire le marcature invece era stato Kucka, subito ripreso dalla rete di Kalinic per i viola. Gara piena di episodi: pareggio degli ospiti viziato da una posizione irregolare di Chiesa, contatto dubbio tra Gomez e Kalinic (estremi per il rosso diretto). I rossoneri non falliscono l'appuntamento con i tre punti alla fine, mentre per i toscani adesso si fa davvero molto dura.

Milan-Fiorentina 2-1: 17' Kucka (M), 21' Kalinic (F), 31' Deulofeu (M)

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 56, Napoli 54, Atalanta 48, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.