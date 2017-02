Gabigol, Keita, Conti: in Serie A esplode la generazione degli anni Novanta

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

20/02/2017 10:11

SERIE A GIOVANI / La carica dei classe Novanta è già in piena attività per cambiare la pelle al calcio italiano. Non è un caso che la metà delle partite dell’ultimo turno di Serie A è stata risolta da giocatori come Keita, Conti, Fofana, che non hanno, per ovvi motivi, vissuto le notti magiche di Totò Schillaci e Roberto Baggio, fresco dei suoi cinquant’anni.

In realtà, ricordano le news serie A, uno dei goleador del fine settimana c’era già l’estate dei Mondiali in Italia, perché Ciro Immobile, autore della tredicesima marcatura stagionale con l’Empoli, è nato il 20 febbraio del 1990. A firmare il successo della Lazio è stato Diao Keita Baldè, classe 1995, e sempre più candidato diventare oggetto del desiderio di tutti i top club italiani nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nell’Empoli era andato a rete con una gran botta dalla distanza il centrocampista classe 1993 Rade Krunic, intenzionato a guadagnarsi un posto nella Nazionale bosniaca.

Un Under 21, neanche a dirlo, firma l’ennesimo successo dell’Atalanta, la formazione più giovane del torneo, che ha già guadagnato tantissimo sui propri pezzi pregiati del vivaio a gennaio. Con il Crotone va a segno Andrea Conti, finito nella lista dei desideri di Antonio Conte e seguito da qualche settimana dagli 007 del Chelsea.

Chi è già stato al centro delle operazioni di mercato è Gabriel Barbosa Almeida, in arte Gabigol, che consente all’Inter di espugnare il Dall’Ara di Bologna con la sua prima rete in Serie A, proprio come aveva fatto Ronaldo il 14 settembre 1997.

A segno anche Defrel, Fofana e Cerri

In casa Sassuolo, invece, Eusebio Di Francesco benedice la permanenza di Gregoire Defrel (1994), a lungo cercato dalla Roma il mese scorso e principale protagonista di rimonta e sorpasso degli emiliani sull’Udinese, che aveva sbloccato il match con una fucilata dell’ottimo Seko Fofana (1995), anche lui destinato a finire a brevissimo in mezzo alle sirene di mercato.

L’ultima partita decisa dai classe ’90 è del Pescara, evidentemente stimolato dall’arrivo di Zeman, uno che di giovani se ne intende non poco. Le reti degli abruzzesi portano la firma di Ahmad Benali (1992), Gianluca Caprari (1993) e Alberto Cerri (1996). Anche per loro parlare di mercato è alquanto scontato.

Altri cinque giocatori classe Novanta vanno a rete nelle altre gare, per un totale di 21 sulle 32 reti segnate. Si tratta di Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski (Napoli), Mohamed Salah e Leandro Paredes (Roma), Gerad Deulofeu (Milan), Paulo Dybala (Juventus), Ivaylo Chochev (Palermo).