Chievo-Napoli, Sarri si giustifica: "Silenzio? Non dipende da me"

19/02/2017 22:12

CHIEVO NAPOLI SARRI / Pochi giorni dopo la sfida persa al 'Bernabeu' contro il Real Madrid, il Napoli ha imposto il silenzio stampa ai propri tesserati. Se qualche giocatore lo ha infranto sui social network, lo stesso non si può dire per le consuete dichiarazioni pre e post gara.

Nessuno si è dunque espresso al 'Bentegodi' ma, come riportato da 'Sky Sport', Maurizio Sarri si è lasciato andare a un commento a quelli che gli hanno chiesto una spiegazione: "Non dipende da me".

L.I.