Milan-Fiorentina, Gomez-Kalinic: manca un rosso? Viola furibondi!

19/02/2017 22:01

MILAN FIORENTINA GOMEZ KALINIC / Ripresa subito aperta con polemica in Milan-Fiorentina: potrebbe infatti mancare un cartellino rosso per i rossoneri. Su una verticalizzazione dei viola verso l'area di rigore c'è stato infatti un contatto falloso di Gomez su Kalinic.

L'arbitro Valeri non ha avuto dubbi ed ha interrotto subito il gioco fischiando il fallo, ma estraendo solo il cartellino giallo. Furiosi i giocatori della Fiorentina che hanno chiesto a gran voce l'espulsione del difensore per fallo da ultimo uomo: qualche dubbio sulla decisione rimane. Partita comunque caratterizzata da diversi episodi, anche in occasione del pareggio viola c'era una posizione irregolare di Chiesa.