PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-FIORENTINA, Deulofeu e Kalinic illuminano la serata

Stefano Carnevali

19/02/2017 22:45

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-FIORENTINA PROMOSSI E BOCCIATI - I Rossoneri si impongono con accortezza in una gara complicata. I migliori sono Deulofeu e Sosa. Bene anche Paletta, Abate e Donnarumma. Delude tantissimo Bacca, ancora una volta fuori dal gioco. Gomez è troppo fragile. Tra i 'Viola' sono encomiabili Chiesa e Kalinic, mentre la difesa balla troppo, Sanchez in particolare. Sicurissimo Tatarusanu. Brutta prova di Valeri.

MILAN

Donnarumma 6,5 - Tanti brividi con i piedi e una bella parata condita da interventi normali e sicuri: questo il suo primo tempo. Nella ripresa è graziato da Sanchez e tentenna su una uscita contro Chiesa. Decisivo, in uscita nel finale.

Abate 6,5 - Posizionamento strano: in fase di non possesso è molto accentrato. Grande occasione all'11': lanciato da Sosa ha tutto lo spazio per servire Bacca, ma gioca a testa bassa. Qualche errore di troppo in possesso, ma grandi chiusure. Bel finale di gara, anche se si mangia il gol del 3-1.

Gomez 5 - Troppi problemi nella gestione del pallone: ogni disimpegno è sbagliato o complicato. Bene sulle palle alte, quando fa valere il suo fisico possente. È però troppo ingenuo: basta un semplice movimento per sorprenderlo: si veda il gol di Kalinic. In avvio di ripresa avrebbe meritato il 'rosso' per un fallo da ultimo uomo sempre sul croato. Si perde anche Sanchez al 56', ma il colombiano spara alto da pochi passi.

Paletta 6,5 - Kalinic è sempre un cliente scomodo, ma lui lo riesce a limitare piuttosto bene. Non è però impeccabile come qualche settimana fa: Gomez al suo fianco, in questo senso, non aiuta molto. Ha tanto spazio per impostare: efficace. Chiusure importanti nel secondo tempo, decisivo nel finale.

Vangioni 6 - Confermato titolare per la terza volta di seguito. Qualche errore in palleggio fa mormorare San Siro. È coraggioso e propositivo come non gli era successo nelle precedenti uscite. Tenere a bada Chiesa non è semplice e l'argentino paga dazio spesso. Qualche rischio di troppo nella ripresa, ma un buon finale su Tello.

Kucka 6,5 - Dopo un quarto d'ora faticoso - in cui perde tanti contrasti e troppi palloni - porta in vantaggio il Milan con un bel colpo di testa. Poi lotta, ma non brilla particolarmente. Dal 73' Zapata 6 - Compone una difesa a tre che cerca di proteggere il risultato nel finale di gara. Spazza tutto quello che gli capita a tiro.

Sosa 6,5 - Buon avvio: ordinato e preciso, fa partire le azioni migliori del Milan. Recupera e sfrutta bene la palla che genera il gol di Deulofeu, similmente a quanto fatto contro la Lazio lunedì. Inizia la ripresa con qualche errore di in più, ma compensa con grande generosità nei recuperi. Grande calo fisico nel finale. Dall'86' Poli sv -.

Pasalic 6 - Lento e svagato. Comincia con una serie di giocate non positive. Lascia sempre tanto campo a Borja Valero. Cresce con il Milan, con il suo stile elegante ma compassato. Una gran parata di Tatarusanu (con palo annesso) gli nega il gol del 3-1. Troppo lezioso nel finale.

Suso 6,5 - Controllato a vista dal duo Salcedo-Cristoforo, fatica ad attivarsi. Quando si accende, però, è sempre il più pericoloso. Non ha il consueto exploit nel finale, ma è molto attento in recupero.

Bacca 4,5 - Consuete difficoltà, ma anche un po' più di combattività e qualche errore di palleggio in meno rispetto al solito. Secondo tempo negativo: litiga troppo con il pallone e non trova mai la posizione giusta. Brutto finale: litiga con tutti e sembra pesantissimo.

Deulofeu 7 - Parte con qualche errore di misura che frustra le occasioni che si crea sfruttando il passo diverso che ha rispetto a Sanchez. Con il passare dei minuti cresce e trova anche un gran gol. Il suo limite più evidente è la ritrosia nel servire i compagni. Nella ripresa esce dal gioco. Dal 73' Bertolacci 6,5 - entra bene in partita: con due belle verticalizzazioni manda in porta i compagni.

All. Montella 6,5 - Gomez rimpiazza l'infortunato Romagnoli, Vangioni preferito a Calabria. La scelta più 'rumorosa', però, è quella di schierare Sosa in cabina di regia al posto di Locatelli: segno che la bella prova dell'argentino contro la Lazio ha lasciato il segno. Servono più geometrie. Le scelte si rivelano adeguate: dopo qualche sofferenza in avvio, il Milan disputa un primo tempo a tratti davvero convincente. Ripresa più complicata ma senza eccessive sofferenze. Andamento della gara molto diverso dal solito.

FIORENTINA

Tatarusanu 7 - Qualche incertezza coi piedi, ma anche una serie di interventi sicuri. Può poco sui gol di Kucka e Deulofeu. Salva la Fiorentina - con l'aiuto del palo - sul tiro di Pasalic nel finale di tempo. Bravo anche all'ultimo su Abate.

Sanchez 5 - Fatica contro la velocità di Deulofeu, ma non è sollecitato troppo di frequente. Al 56' si divora da pochi passi l'occasione del 2-2. Timido in spinta, arruffone in difesa.

Rodriguez 5,5 - Limiti dinamici piuttosto evidenti, ma anche sorprendenti difficoltà in palleggio. Non soffre negli spazi ampi della ripresa, ma non riesce a dirigere i suoi come nei tempi andati.

Astori 5,5 - Anticipato da Kucka in occasione del gol del Milan, è però importante in tante altre occasioni. La sua, però, resta una partita meno precisa del solito.

Salcedo 5,5 - Cerca di disattivare Suso, giovandosi anche dell'aiuto di Cristoforo. Per lunghi tratti riesce a limitare lo spagnolo, poi cala. In avanti fa davvero troppo poco.

Borja Valero 5,5 - Tutte le azione della 'Viola' partono dai suoi piedi, ma ha anche la colpa di perdere malamente il pallone da cui arriva il secondo gol rossonero.

Vecino 5,5 - Gode spesso di molto spazio che non sempre sfrutta. A protezione della difesa è così così.

Chiesa 7 - Parte con grande convinzione: aggressivo su Vangioni, è tra i più pimpanti della Fiorentina. Si conferma dotato di grande forza: nella ripresa carica a testa bassa, quasi in solitaria, partendo da tutte le posizioni. Dal 71' Tello 5,5 - Più tecnico ma meno potente di Chiesa. Funziona meno.

Ilicic 5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco con efficacia solo saltuaria. La sua prestazione risulta grigia. Poco ispirato anche sui calci piazzati. Scompare nella ripresa. Dall'80' Saponara sv.

Cristoforo 5 - Centro-sinistra coperto con troppa timidezza. Non aggredisce Abate che, anzi, gli scappa via spessissimo. Cerca di dare una mano a Salcedo contro Suso: tiene a lungo. Ma è comunque troppo poco per uno come lui. Dal 71' Badelj 6 - Si piazza in mezzo, consentendo a Borja di alzarsi. Ordinato.

Kalinic 7 - Cattivo, fastidioso e rapace. È sempre in agguato e si giova delle indecisioni continue di Gomez. Il pareggio della Fiorentina arriva proprio con lui che sbuca alle spalle del difensore rossonero. I suoi scatti sono infinti e mettono sempre in difficoltà la difesa avversaria.

All. Sousa 5,5 - Sceglie Cristoforo sulla tre quarti, con Borja Valero in mediana. Ilicic rileva lo squalificato Bernardeschi. Ripropone Sanchez come terzino destro. Dopo un buon avvio, la 'Viola' denuncia eccessivi limiti dinamici e difensivi. Nella ripresa c'è più propositività ma manca brillantezza. L'Europa League pesa. Cambi non molto ispirati.

Arbitro: Valeri 4,5 - Brutto primo tempo. Fischia pochissimo, ma sbagliando molto spesso. Il gol della Fiorentina non è regolare perché Chiesa - autore dell'assist - si muove da posizione irregolare. Non bene nemmeno al 41': punisce un mani di Vangioni molto dubbio. Nel recupero ferma Bacca lanciato a rete per un offiside che non c'è. In avvio di ripresa grazia Gomez che mette giù, da ultimo uomo, Kalinic. Giusto non dare il rigore al Milan nel secondo tempo, esagerato ammonire Suso.

TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-1

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abata, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka (73' Zapata), Sosa (86' Poli), Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu (73' Bertolacci). All: Montella. A DISP: Ocampos, Storari, Calabria, Fernandez, Plizzari, Zucchetti, Honda, Lapadula. All.: Montella

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori, Salcedo; B. Valero, Vecino; Chiesa (71' Tello), Ilicic (80' Saponara), Cristoforo (71' Badelj); Kalinic. All. Sousa. A DISP: Sportiello, Babacar, De Maio, Milic, Satalino, Hagi, Tomovic, Olivera. All.: Sousa

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16' Kucka (M); 20' Kalinic (F); 31' Deulofeu (M)

Ammoniti: 46' Vangioni, 51' Gomez, 74' Suso (M); 44' Salcedo, 51' Vecino (F)

Espulsi:

Note: