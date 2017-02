19/02/2017 21:40

MILAN FIORENTINA ABATE / Ignazio Abate, esterno basso del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' all'intervallo della sfida tra i rossoneri e la Fiorentina: 2-1 per i padroni di casa. Queste le sue impressioni: "E' una partita importante per la classifica e per il Presidente. Adesso è ancora aperta, non dobbiamo calare l'intensità e stare più attenti in fase difensiva".

O.P.