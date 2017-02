Milan-Fiorentina, Maiorino: "Ultime due settimane per Berlusconi. Tra Chiesa e Bernardeschi..."

19/02/2017 21:26

MILAN FIORENTINA MAIORINO / Poco prima del match contro la Fiorentina, Rocco Marioino, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport': "E' una gara importante contro una diretta concorrente per l'Europa. Si tratta di una gara importante ma non fondamentale".

BERLUSCONI - "E' vero che, dovesse concretizzarsi il closing, queste saranno le ultime due settimane della dirigenza Berlusconi. C'è molta emozione per quanto fatto. Il primo marzo saranno 12 anni in questa società per me. E' una gara ricca d'emozioni".

CHIESA-BERNARDESCHI - "Chiunque dovessi scegliere, ne uscirei bene. Sono entrambi giocatori forti ma in rosa ne abbiamo altrettanti forti. A me piace seguire e coccolare i miei".

