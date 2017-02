Punto Primavera, risultati 18a giornata: Napoli, gol dal mercato. Bentornato Nura

20/02/2017 08:50

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la diciottesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - Non si ferma la corsa della Lazio in testa alla classifica del Girone A: nel big match di giornata, i biancocelesti battono la Sampdoria per due reti ad una e mantengono 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina, che ne fa 7 in casa del Trapani. Mentre il Verona cade in casa contro lo Spal (1-2), il Milan espugna il campo di Brescia con un secco 0-3. Nel 2-2 tra Latina-Napoli, a segno i 'nuovi' Leandrinho e Zerbin.

GIRONE B - Juventus sempre più prima nel Girone B, dopo la roboante vittoria per 5a0 contro l'Avellino: Fabio Grosso si gode anche il gol di Mattiello. Mandragora l'altro fuoriquota d'eccezione tra i bianconeri. Stessa 'Manita' per il Chievo secondo in classifica, che supera il Benevento grazie alla tripletta di Vignato. Il Sassuolo (col 2-3 sul campo dell'Ascoli) raggiunge al terzo posto il Torino, fermato dal Pescara sullo 0-0 grazie al super portiere Antonino.

GIRONE C - Inter, Roma e Atalanta proseguono a suon di gol la corsa sul podio del Girone C: i nerazzurri espugnano Pisa con un netto 0-7, la formazione di Alberto De Rossi batte 5-3 il Crotone (ritorno in campo per Abdullahi Nura dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio) mentre gli orobici superano 5-1 il Genoa.

Campionato Primavera, risultati e classifiche 18a giornata

GIRONE A

CESENA-SPEZIA: rinviata

BRESCIA-MILAN 0-3: 10' Cutrone, 57' Forte, 63' Hamadi

TRAPANI-FIORENTINA 1-7: 3' Dampha (T), 16' Diakhate (F), 36' e 66' Mlakar (F), 70' Caso (F), 74' e 85' Castrovilli (F), 88' Caso (F)

VERONA-SPAL 1-2: 27' Strefezza (P), 31' Dentale (V), 65' Strefezza (S)

LATINA-NAPOLI 2-2: 29' Varriale (L), 41' Leandrinho (N), 65' Di Nardo (L), 90' Zerbin (N)

SAMPDORIA-LAZIO 1-2: 22' Cardoselli (L), 39' rig. Cioce (S), 72' Bezziccheri (L)

PERUGIA-VICENZA 1-3: 27’ Scapin (V), 29’ Vicaroni (P), 43’ Paiolo (V), 53′ Gambasin (V)

CLASSIFICA: Lazio 42; Fiorentina 38; Sampdoria 37; Verona 34; Milan 33; Spal 30; Napoli 29; Latina, Vicenza 22; Cesena* 19; Perugia 14; Trapani 11; Brescia, Spezia* 10.

*una partita in meno.

GIRONE B

JUVENTUS-AVELLINO 5-0: 13' Muratore, 34' Leris, 38' Clemenza, 44' Mattiello, 49' Clemenza

CHIEVO-BENEVENTO 5-0: 25' Kiyine, 38' e 49' Vignato, 57' Bertagnoli, 87' Vignato

PESCARA-TORINO 0-0:

PRO VERCELLI-BARI 1-1: 4' Abreu (B), 40' Varnero (PV)

ASCOLI-SASSUOLO 2-3: 17' Zecca (S), 25' Ciarmela (A), 68' Zecca (S), 71' rig. Petrarulo (A), 90' rig. Pierini (S)

CARPI-EMPOLI 0-4: 58' Buglio, 60' Manicone, 76' e 84' Zini An.

CITTADELLA-UDINESE 0-3: 35' Armenakas, 40' rig. Variola, 56' Garmendia

CLASSIFICA: Juventus 43; Chievo 40; Sassuolo, Torino 36; Empoli 34; Udinese 26; Carpi 21; Bari*, Benevento e Pescara 20; Cittadella 19; Pro Vercelli 18; Ascoli* 11; Avellino 7.

*una partita in meno.

GIRONE C

FROSINONE-NOVARA 1-3: 35' Bellich (N), 43' e 81' Salucci (N), 84' Tribelli (F)

ROMA-CROTONE 5-3: 2' Soleri (R), 8' Barillari (C), 49' Dubickas (C), 66' Soleri (R), 69' Keba (R), 72' Barillari (C), 83' e 90'+2' Tumminello (R)

SALERNITANA-CAGLIARI 1-2: 19' Camba (C), 78' Carrafiello (S), 79' Pennington (C)

TERNANA-PALERMO 2-1:

VIRTUS ENTELLA-BOLOGNA 1-1: 30' Cozzari (B), 90' Joao (VE)

PISA-INTER 0-7: 21' Gravillon, 26' Belkheir, 29' Gravillon, 42' Cagnano, 52' Emmers, 54' Souare, 90'+2' Belkheir

ATALANTA-GENOA 5-1: 36' Zanandrea (G), 38' Mazzocchi (G), 53' Latte Lath (A), 64' Bastoni (A), 76' e 87' Capote (A)

CLASSIFICA: Inter 46; Roma 42; Atalanta 41, Genoa, Virtus Entella 36; Bologna 31; Novara 27; Palermo 22; Crotone 21; Cagliari 20; Frosinone 14; Ternana 12; Pisa 9; Salernitana 6.