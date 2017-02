VIDEO CM.IT - Roma-Torino, ESCLUSIVO Tite: "Ecco perché ero all'Olimpico stasera!"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Daniele Trecca

19/02/2017 20:25

ROMA ESCLUSIVO TITE BRASILE / Calciomercato.it ha intercettato Tite, ct del Brasile, all'uscita dell'Olimpico, al termine di Roma-Torino: "Ho seguito Emerson e Bruno Peres, ma avevo già seguito anche Alisson. Il nostro compito è quello di osservare i brasiliani che giocano in Europa. Bruno ed Emerson opzioni per le fasce? Non scartiamo nessuno, tutti i giocatori di alto livello che militano in grandi squadre possono essere un'opzione, sono dei candidati nelle loro posizioni".