Roma-Torino, Spalletti: "Totti deve rinnovare. Voi giornalisti non siete simpatici!"

19/02/2017 20:25

ROMA TORINO TOTTI SPALLETTI / Al termine del match vinto contro il Torino, il tecnico della Roma, Spalletti, ha parlato a 'Premium Sport': "Stasera i miei ragazzi sono stati bravi, soprattutto dopo quella vittoria con il Villarreal. Si poteva dare un vantaggio al Torino e invece siamo entrati bene, pressando fin dal primo minuto".

AVVERSARIE - "Se iniziamo ad accontentarci, le altre ci superano. Dobbiamo soltanto puntare a trascorrere belle serate, facendo gol e vincendo le partite con i nostri tifosi".

TOTTI - "Siamo abituati a lui e lo faremo fin quando non ci riusciremo. Al momento non è ancora successo. Andando in questa direzione, trovando più leader della sua caratura, faremo passi in avanti".

DZEKO - "Si è finalmente messo in testa d'essere un giocatore importante. Questo ci aiuta. Ora sente la fiducia dell'ambiente".

FLORENZI - "Stando con noi nello spogliatoio, ci ha fatto capire di che pasta è fatto. Per questo abbiamo scelto il numeretto su maglie e cappotto".

RINNOVO - "Se vuole, credo si debba rinnovare il suo contratto. Sarà qualcosa di naturale, così com'è il boato del pubblico quando lui si alza dalla panchina".

In conferenza stampa - dove è presente Calciomercato.it - il tecnico capitolino ha aggiunto: "Florenzi ci aveva chiesto di dedicargli questa vittoria. Perché non mi chiedete più di Totti? Per me lui deve rinnovare il contratto. Io non voglio che Totti smetta con me. Deve venire tutto naturale, lui ha un rapporto naturale". Riferendosi ai giornalisti ha poi affermato: "Non mi state simpatici, io sono tornato per l'ambiente, ho un patto d'amore con la gente".

L.I.