Calciomercato Roma, quanti fischi per Iturbe: a fine stagione...

19/02/2017 19:21

ROMA TORINO ITURBE FISCHI / Nella seconda parte della ripresa del match tra Roma e Torino, Mihajlovic ha deciso di giocare la carta Iturbe, tentando di trovare il gol del 2-1, così da riaprire il match. Un ex Roma per un altro, Iago Falque per Iturbe, con il primo che ha dovuto sopportare un piccolo quantitativo di fischi, ben differenti da quelli riservati al secondo. Al momento dell'ingresso in campo del paraguaiano infatti il decibel sono nettamente aumentati.

Un segnale chiaro da parte dei tifosi della Roma, che non intendono rivedere Iturbe in maglia giallorossa la prossima estate. Attualmente il giocatore è in prestito al Torino, che potrebbe esercitare il diritto di riscatto, fissato a 12.5 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per i granata, soprattutto considerando l'impatto del giocatore alla corte di Mihajlovic. Al termine della stagione Iturbe potrebbe dunque tornare a Roma, per poi probabilmente andare alla ricerca di una nuova sistemazione.

L.I.