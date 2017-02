Roma, l'emozionante messaggio di Florenzi: "Sono un uomo fortunato"

19/02/2017 16:34

ROMA FLORENZI / Bel messaggio di Alessandro Florenzi per i tifosi e i tesserati della Roma. Il campione giallorosso, reduce da una nuova rottura del legamento del ginocchio, negli ultimi giorni ha ricevuto tante parole di affetto da colleghi e tifosi. Spalletti in conferenza stampa ha promosso l'iniziativa di una maglia in suo onore, che verrà indossata oggi contro il Torino. Rispetto al precedente infortunio, i tempi di recupero di Florenzi saranno leggermente più lunghi, come ha spiegato il professor Mariani. Il suo rientro potrebbe avvenire tra circa cinque mesi.

Oggi il calciatore ha parlato attraverso un post su Facebook. Nella foto che sta facendo il giro del web, Florenzi appare sorridente sul letto della clinica Villa Stuart con i compagni che lo circondano. Nonostante il grave infortunio, il centrocampista si sente fortunato: "Sono un calciatore fortunato: ho scoperto che molte persone mi vogliono bene, non solo i tifosi della Roma, che anche questa volta mi hanno dimostrato il loro immenso affetto. In tantissimi mi avete scritto e supportato: ringrazio tutti con grande affetto, davvero. Siete speciali. Sono un uomo fortunato. Tutto l'amore di mia moglie e mia figlia, la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni e di tutto il Club mi sostiene e mi rende più forte. Ancora più forte. Come sapete il legamento del mio ginocchio, guarito perfettamente, si è nuovamente rotto. Con coraggio, sono pronto ad affrontare questa nuova partita. Poco importa se durerà più di novanta minuti. Quello che conta è avere al mio fianco amore vero. Il vostro e della mia famiglia. La vera fortuna di un uomo nella vita. Vi abbraccio".

M.D.A.