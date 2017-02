Manchester United, Mourinho: "Pogba perderà lo status di giocatore più pagato"

19/02/2017 19:01

MANCHESTER UNITED MOURINHO POGBA / José Mourinho si è espresso sulla stagione in corso di Pogba al Manchester United, dando una particolare spiegazione alle prestazioni altalenanti: "L'attenzione su di lui è molto dura. - riporta 'Sky Sports' - E' questo però il prezzo di essere lui, oltre al prezzo da pagare per il costo del suo cartellino. Sono certo che la prossima estate qualche giocatore, con solo la metà della sua qualità, avrà un costo identico se non superiore al suo. Aspetto dunque quel momento. In quel caso perderà il suo status di giocatore più pagato nel mercato. Credo sarà positivo per lui".

L.I.