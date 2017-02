Dagli inviati Eleonora Trotta e Daniele Trecca

19/02/2017 18:16

ROMA TORINO GIANNINI / Parterre d'eccezione allo stadio 'Olimpico' per la gara tra Roma e Torino. Come mostrano le immagini di Calciomercato.it, Giuseppe Giannini, con un lungo passato con la maglia dei giallorossi, ha deciso di assistere alla partita dagli spalti. Allo stadio c'è anche Giampiero Ventura ed è attesa una rappresentanza della Nazionale brasiliana per visionare Emerson.

M.D.A.