Sampdoria, Giampaolo respinge l'Inter per Schick

19/02/2017 18:20

INTER SAMPDORIA SCHICK - Gioielli della Sampdoria in vetrina, in primis Schick, seguito in particolare dall'Inter. Marco Giampaolo si è soffermato sul futuro dei talenti blucerchiati: "Sono contento se i nostri giocatori sono sotto i riflettori, però non sarei felice se andassero via - ha detto il tecnico doriano a 'Sky Sport' - Si parla di squadre di un certo peso e prestigio, però anche la Sampdoria è una piazza importante per crescere e affermarsi. Sarei contento se restassero qui".



G.M.