Roma-Torino, Ventura in tribuna: occhi su Fazio?

Dagli inviati Eleonora Trotta e Daniele Trecca

19/02/2017 18:04

ROMA TORINO VENTURA - E' presente anche Giampiero Ventura all''Olimpico' per seguire il match di campionato tra Roma e Torino. Oltre ai vari Belotti, Baselli, Benassi e Zappacosta, sotto la lente d'ingrandimento del Ct dell'Italia potrebbe esserci anche Fazio, selezionabile per l'azzurro e che di recente ha aperto alla Nazionale italiana visto che non ha ancora giocato gare ufficiali per l'Argentina. Oltre a Ventura a vedere la sfida potrebbe esserci anche Tite, o qualche assistente del selezionatore del Brasile, per monitorare da vicino Emerson Palmieri.

G.M.